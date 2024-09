A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) sancionou, nesta terça-feira (17/9), uma lei determinando que eventos não podem proibir a entrada de água. Conforme publicado no Diário Oficial do Município (DOM), a vedação só será permitida caso os organizadores disponibilizem bebedouros ou distribuam água para consumo.

A determinação é originária do Projeto de Lei nº 804/23 e entra em vigor a partir desta terça. A proibição também não ocorrerá caso os organizadores dos eventos instalem “ilhas de hidratação” de fácil acesso, sem custos para o consumidor. Em caso de não cumprimento, os organizadores estarão sujeitos a multa.

De acordo com a lei, os promotores de eventos também devem adotar medidas adequadas às condições meteorológicas previstas, como temperatura, umidade, radiação solar e vento, para promover o conforto térmico do público.

A medida é importante para a manutenção da saúde das pessoas que participam de eventos, principalmente nesta época do ano, que costuma registrar altas temperaturas. O assunto ganhou repercussão desde novembro de 2023, quando uma fã de Taylor Swift, de 23 anos, morreu ao passar mal durante o show da cantora.

A artista havia estreado a turnê no Brasil no estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, para um público de mais de 60 mil pessoas. Além da morte de Ana Clara Benevides, diversos outros fãs passaram mal no local devido ao forte calor.