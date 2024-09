Minas Gerais terá mais um dia de tempo seco e altas temperaturas nesta terça-feira (17/9). A instabilidade em algumas regiões possibilita a chance de chuva, mas os termômetros podem chegar aos 39°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas isoladas podem ocorrer em cidades da Região Sul e da Zona da Mata, onde 99 municípios estiveram sob alerta para chuvas intensas nessa segunda (16).

A Região Metropolitana, no entanto, não deve ser atingida pelas precipitações. Com isso, Belo Horizonte segue em sua pior estiagem dos últimos anos, registrando, nesta terça, 151 dias consecutivos sem chuva. De acordo com o meteorologista Claudemir Azevedo, a tendência é que BH registre chuva rápida e isolada na quarta-feira (18), que não deve persistir.

“Em Belo Horizonte, a semana apresenta tempo bom, com possibilidade de chuva na quarta-feira e calor de 30ºC ao longo da semana. A umidade relativa do ar melhora um pouco em relação aos últimos dias, ficando, a partir de amanhã, na casa dos 35%”, explica Claudemir. Anteriormente, os índices de umidade relativa do ar ficaram em torno de 20% durante a tarde.

Segundo o especialista, o ar seco e a poluição devem diminuir um pouco em relação aos dias anteriores em BH e em outras cidades da Região Metropolitana. Em outras regiões mineiras, como Zona da Mata, Campo das Vertentes e Triângulo, o cenário é semelhante, também com possibilidade de chuvas isoladas.

Já os índices de umidade relativa do ar aumentam em algumas regiões do estado nesta terça. Isso melhora a qualidade do ar, sobretudo, na Região Central de Minas. No entanto, parte do estado continua enfrentando tempo seco. Segundo o Inmet, 265 municípios estão sob alerta para baixa umidade nesta terça, com umidade relativa do ar entre 30% e 20%.