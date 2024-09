Belo Horizonte completa, nesta segunda-feira (16/9), 150 dias sem chuvas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O tempo seco decorrente da falta de chuvas derrubam os índices de umidade, proporcionando baixa qualidade do ar na capital.

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca nesta segunda. A temperatura mínima registrada foi de 15,8ºC, às 6h, na Estação Cercadinho, e a máxima estimada é de 31ºC. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 20% à tarde.

Em outras regiões de Minas Gerais, o dia também será de muito calor, com máxima prevista para 40ºC, e baixa umidade. De acordo com o Inmet, esta segunda será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva isoladas no Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas demais regiões, o dia será de céu claro a parcialmente nublado.

Ausência de chuvas

Setembro é marcado normalmente pelo início das pancadas de chuva, com média histórica de 49,2 mm acumulados na capital mineira. No entanto, contrariando o histórico, não existe previsão de precipitação para o mês neste ano. A chuva só deve retornar de forma significativa a Minas Gerais a partir da segunda quinzena de outubro, quando a massa de ar quente que atua na atmosfera perderá força.

O meteorologista Ruibran dos Reis aponta uma anomalia no padrão de chuvas deste ano, com uma seca mais intensa e prolongada do que o habitual. "Diferentemente dos anos anteriores, este ano não tivemos chuva em maio e agosto, meses que geralmente registram precipitações isoladas. Em junho e julho, a probabilidade de chuva já é historicamente muito baixa”, ressalta.

Com isso, Belo Horizonte está à beira de quebrar um novo recorde histórico. Se a previsão de ausência de chuvas se confirmar até meados de outubro, a capital mineira se aproxima do maior período sem chuvas registrado na cidade, que ocorreu em 1963, com 198 dias de estiagem. Até este ano, o maior período sem chuvas registrado em Belo Horizonte havia ocorrido entre junho e setembro de 2019, quando a cidade ficou 113 dias sem precipitações.