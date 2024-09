Um homem, de 43 anos, é suspeito de agredir a companheira, de 53, com uma faca e se jogar da janela de um apartamento no bairro Jardim dos Comerciários, Região de Venda Nova de Belo Horizonte, na noite desse domingo (15/9).





Segundo o boletim de ocorrência, as filhas da vítima, de 18 e 20 anos, relataram que estavam em casa quando o padrasto chamou a mãe para conversar no quarto do casal. Minutos depois, elas escutaram os gritos de socorro da mulher.





Dois vizinhos entraram no apartamento, arrombaram a porta do quarto e socorreram a mulher. Outros moradores do prédio conseguiram deter o suspeito dentro do imóvel até a chegada da polícia.





A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com cortes no abdômen e no braço esquerdo. Ela foi encaminhada para o Hospital Risoleta Neves.

Trancado dentro de um quarto do apartamento, o suspeito ameaçou se matar. O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foi acionado e tentou negociar com o homem, que acabou se jogando da janela do apartamento do quinto andar.

Ele foi socorrido com fraturas nas pernas e trauma na bacia para o Hospital João XXIII. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher.