O tempo quente e seco continua prevalecendo neste domingo (15/9), em Belo Horizonte. Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura vai de 16 °C a 33 °C, com umidade relativa do ar mínima na casa dos 20% (o índice registrado às 11h é de 33%). O clima estável e os níveis mais altos nas temperaturas são consequência de uma massa de ar quente e seco que predomina em BH. Já são 150 dias sem chuva, o que faz da cidade a capital brasileira com maior período de estiagem.



O domingo em BH é de sol, com céu de nuvens escassas e névoa seca, além de ventos de baixa intensidade. No restante do estado, o clima é estável, mas o Sul de Minas pode sofrer os efeitos de uma frente fria que vem do litoral do país. O fenômeno pode provocar chuva na região a partir desta segunda-feira (16/9).



Em Minas Gerais como um todo, a umidade relativa do ar segue em patamares baixos, inferiores ao que é preconizado como ideal pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Inmet estabeleceu alerta laranja (perigo) para baixa umidade em 123 cidades mineiras, que é válido ainda para toda a região central do Brasil, totalizando 730 cidades, das 10h até as 20h deste domingo - o índice provavelmente fica entre 12% e 20%.



Entre as capitais do Sudeste, BH deve registrar os piores índices de umidade do ar nos próximos dias, cerca de 20%. O Inmet informa 45% de umidade do ar mínima na Grande São Paulo, entre 50% e 40% neste domingo e na próxima quarta-feira (18/9), respectivamente, no Rio de Janeiro. Em Vitória, capital capixaba, até segunda-feira (16/9) a previsão do instituto é de umidade mínima de 40%, melhorando na terça-feira (17/9), com a marca de 60%.



A OMS considera críticos os níveis abaixo dos 60%. Continua a atenção para a ocorrência de incêndios florestais e reflexos na saúde, principalmente das vias respiratórias. O problema atinge em especial grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e gestantes.