Um homem, de 31 anos, foi assassinado a tiros na porta da casa da própria mãe na noite dessa segunda-feira (16/9), no bairro Vila Nova, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da vítima relatou que os dois estavam sentados na porta da residência. A mulher levantou para jantar, entrou no imóvel e escutou os disparos de arma de fogo. Ao retornar para a porta de casa, ela viu um indivíduo saindo em uma moto vermelha e o filho caído ao solo.





A perícia foi acionada e constatou a maior parte dos disparos na região da cabeça do homem.

Ainda de acordo com a mãe da vítima, o filho estava na casa dela há cinco dias e morava no sul do Brasil. Ela informou que o homem não tinha brigas na região e que ele cumpriu pena em Montes Claros, no Norte de Minas, por envolvimento com crime.

O corpo foi encaminhado para o IML. A Polícia Civil investiga o caso.