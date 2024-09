Uma briga generalizada entre torcedores do Flamengo e Vasco terminou com um homem esfaqueado em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, na noite desse domingo (15/9). Os times empataram em 1 a 1 no Maracanã durante a partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo a assessoria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o torcedor, de 33 anos, foi atingido com um golpe de faca perto do tórax, sendo conduzido ao Hospital de Pronto-Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

A confusão teve início na Praça Antônio Carlos, no Centro, sendo necessário “uso da força para dispersar a multidão”, informou a Polícia Militar, acrescentado que um homem de 42 anos teve ferimentos na boca, testa e joelhos.

Ele relatou aos militares ter sido atacado com socos e chutes por vários indivíduos. A vítima de 42 anos recusou remoção para o hospital e foi liberada após atendimento na unidade móvel.

A briga, gravada por populares, rapidamente repercutiu nas redes sociais. Veja: