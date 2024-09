Material apreendido com os cinco colombianos, no Mag Space

Uma quadrilha de colombianos, formada por três mulheres e dois homens, que atuava na Grande Belo Horizonte, foi detida na noite de sábado (14/9) no Mega Space, em Santa Luzia, durante a festa de música “Track de Boa”. Com o grupo, foram apreendidos 40 celulares roubados, um relógio Rolex e diversos objetos de valor, como pulseiras e correntinhas.





As prisões foram realizadas por policiais militares do 35º Batalhão, que faziam o patrulhamento do evento. Em dado momento, uma série de queixas de roubo chegou ao conhecimento dos policiais, que passaram a procurar por suspeitos.

Os policiais se misturaram aos participantes da festa. A partir da primeira prisão, de uma mulher, conseguiram chegar aos outros quatro colombianos.









As prisões podem significar, segundo os militares, a elucidação de outros roubos de celulares e joias, tanto em Santa Luzia quanto em Belo Horizonte.

O modus operandi do grupo era se infiltrar em shows e festas com grande número de participantes para praticar os roubos. Eles foram levados para a Delegacia de Plantão de Santa Luzia.