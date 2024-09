Três homens, de 29, 33 e 42 anos, foram presos, no bairro Engenho Nogueira, na Região da Pampulha de Belo Horizonte, suspeitos de usarem um drone para arremessar celulares e drogas em um presídio. A abordagem foi feita na noite dessa quarta-feira (11/9).





Segundo o boletim de ocorrência, o trio foi flagrado em atitude suspeita dentro de um carro em um posto de combustível no Anel Rodoviário. Ao avistarem a viatura, os três homens tentaram se esconder.





Com a aproximação dos militares, um deles desceu e começou a empurrar o veículo, para alertar os comparsas sobre a chegada da polícia.





A PM fez a abordagem e localizou no assoalho do carro um drone e celulares enrolados em saco preto com fita isolante. No porta malas, havia uma porção de maconha e 24 pinos de cocaína.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Um dos abordados relatou que iria usar o drone para arremessar as drogas e os celulares para detentos dentro de um presídio em Betim, na Grande BH. O outro relatou que receberia cerca de R$ 500 por material lançado e o outro afirmou que apenas era o motorista do carro.





Um dos suspeitos ainda apresentou documento falso, mas acabou sendo identificado pelos militares. A PM identificou um mandado de prisão contra ele em aberto.





O trio foi preso e o material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.