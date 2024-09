O Corpo de Bombeiros informou que 171 incêndios atingiram cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte em um período de 24 horas. O quantitativo representa 46% das ocorrências em Minas Gerais das 15h de terça-feira (10/9) até o mesmo horário nesta quarta (11/9). A corporação recebeu nesse período 372 chamados em todo o estado.

Em um dos casos, um incêndio de grandes proporções atingiu cerca de 10 km de vegetação e matou 25 cabeças de gado, nessa terça-feira, em uma fazenda de Frutal, no Triângulo Mineiro. A tragédia aconteceu na região da cidade conhecida como São José do Bebedouro. O prejuízo é de aproximadamente R$ 500 mil.

Já na Grande BH, o Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta quarta-feira para debelar um incêndio em vegetação mista em uma área rural de Santa Luzia. Os militares levaram cerca de quatro horas para debelar as chamas e eliminar o risco de reignição do fogo.

Também nesta quarta em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), os militares foram chamados para controlar o fogo às margens da MG-435 e, para isso, empenharam três viaturas. O local se trata de uma unidade de conservação. Até o fechamento desta publicação, havia risco para residências em um condomínio.

Outra área residencial na RMBH também está sob ameaça em Jaboticatubas. Militares combatem nesta noite um incêndio em vegetação ao lado do condomínio Vila Monte Verde, no Bairro Campo Alegre. As residências em risco, no entanto, estão situadas na área da Fazenda Jaraguá, informou a corporação.