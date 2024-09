A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nessa terça-feira (10/9), um homem de 31 anos acusado de abusar sexualmente da enteada de 13 anos durante sete anos, em Espírito Santo do Dourado, no Sul de Minas. As investigações apontaram que os abusos começaram quando a menina tinha apenas 6 anos, logo após o início do relacionamento entre sua mãe, de 29 anos, e o acusado.



Segundo a Polícia Civil, o caso veio à tona após um parente da família identificar sinais de abuso na adolescente. Ao ser questionada, a menor relatou abusos e maus-tratos que sofria, incluindo privação alimentar. A operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil culminou no indiciamento da mãe, que não teve mandado de prisão emitido.



O delegado Luiz Felipe Brizzi, responsável pela investigação, afirmou que os indícios deixaram clara a situação de risco que a adolescente vivia. “A investigação nos levou às conclusões sobre os fatos, bem como aos riscos que a menor corria. Dessa forma, o melhor caminho para buscarmos a segurança e a Justiça para a criança foram os indiciamentos e o pedido de prisão”, declarou.





O homem foi encaminhado ao sistema prisional. A investigação continua, segundo a PCMG.