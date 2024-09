Uma mulher de 36 anos foi morta com sete tiros enquanto se dirigia ao trabalho nessa terça-feira (10/9), em uma área rural de Carangola, na Zona da Mata mineira.





O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, um homem de 60 anos com quem ela havia terminado o relacionamento há cerca de dois meses.





De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima trabalhava na localidade de São Bento. Seu corpo foi encontrado caído no chão com marcas de tiros no rosto, peito e braço.





Relacionamento conturbado

A filha da mulher relatou no B.O que o relacionamento de sua mãe com o suspeito era tumultuado, marcado por inúmeras separações e reconciliações. Segundo ela, o homem sempre demonstrou um comportamento extremamente ciumento, chegando a seguir e vigiar a ex-companheira.

A vítima, preocupada com as perseguições, chegou a instalar câmeras de segurança em sua casa.





Ainda segundo o depoimento da filha, após o término do relacionamento, o homem havia deixado de incomodar a mãe, o que ela achou estranho. Nesse período, a vítima começou a se aproximar de outra pessoa, o que pode ter motivado o crime.





Com base nas informações obtidas, a Polícia Militar foi até a casa do suspeito. Ele alegou não saber sobre a morte da ex-companheira, mas confirmou que o relacionamento entre eles era marcado por brigas e instabilidades, além de contar que a vítima frequentemente fazia as malas para sair de casa.





Durante a busca na residência, foram encontradas seis munições e o celular do suspeito, que foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele foi preso.