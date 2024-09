Funcionário da Prefeitura encontrou o animal morto no poliesportivo

Uma cadela foi encontrada morta com marcas de facadas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa terça-feira (10/9). Nenhum suspeito ainda foi identificado, mas a violência contra o animal chamou a atenção da polícia.

O corpo foi encontrado próximo do centro poliesportivo do bairro Jardim América, na zona norte da cidade. Um funcionário da Prefeitura de Uberlândia chegou para trabalhar perto das 7h e viu o animal deitado, sem perceber ferimentos.





No entanto, perto de 12h, ele viu novamente a cadelinha deitada na mesma posição e estranhou. Quando mexeu no animal, percebeu que a cachorra já estava sem vida, com perfurações de faca pelo corpo. Eram pelo menos três marcas: na cabeça, na barriga e em uma das patas.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal veterinário da Universidade Federal de Uberlândia para laudo pericial.

A Polícia Militar registrou o caso e caso foi repassado para investigação da Polícia Civil.