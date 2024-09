Uma aeronave da Voepass precisou fazer um pouso de emergência na tarde dessa terça-feira (11/9) em Ipatinga, na Região do Rio Doce, em Minas Gerais. Segundo a companhia, o voo 2231 apresentou uma “ocorrência técnica”. Ninguém ficou ferido.

O voo saiu do Aeroporto Regional do Vale do Aço com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ao apresentar falhas técnicas, o piloto seguiu os procedimentos de segurança e o avião retornou para o local de origem.





Segundo a Voepass, a aeronave passou por reparos provisórios e seguiu em um voo de traslado, sem passageiros, com destino a Congonhas. A empresa ainda informou que o avião já foi reparado e retornou para a frota operacional.





“A Voepass reforça que atua em um setor altamente regulado, com exigências rigorosas que garantem a segurança das operações das companhias aéreas e segue absolutamente todos os protocolos, que atestam a conformidade de seus procedimentos e equipamentos em relação aos padrões mais elevados da aviação internacional”, declarou a empresa por meio de nota.





A Voepass ainda reforçou que o envio de aeronaves para manutenção é algo rotineiro em todas as companhias aéreas e que “em hipótese nenhuma os aviões da empresa decolam sem estar em estrita conformidade com o que estipulam o fabricante do ATR e dos órgãos reguladores”.





Em 9 de agosto deste ano, um avião da Voepass caiu em Vinhedo (SP) deixando 62 mortos. Segundo os registros, a aeronave apresentou ao menos duas falhas importantes e ficou alguns períodos sem voar para manutenção nos meses que antecederam a tragédia.