Em meio ao período mais severo de estiagem em Minas Gerais, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) declarou situação crítica de escassez hídrica no trecho da Bacia do Rio das Velhas onde fica a cachoeira das Andorinhas, no município de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais.

Para a presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH do Rio das Velhas), Poliana Valgas, o cenário é consequência da crise hídrica e da falta de conscientização ambiental.

“Historicamente, o regime hidrológico neste período do ano já é bastante preocupante. Além disso, ainda enfrentamos dificuldades em relação à ausência de planejamento e ações de preservação ambiental, voltadas principalmente para nossos rios e mananciais. As consequências estão ligadas justamente ao agravamento das mudanças climáticas, que levam a problemas como os que estamos enfrentando”, lamentou.

A situação crítica de escassez hídrica superficial é válida para a porção a jusante da estação Santo Hipólito e a montante da estação Várzea da Palma, já próximo ao encontro com o Rio São Francisco. A decisão de declarar situação crítica de emergência hídrica neste trecho da Bacia do Velhas se justifica pela necessidade de tomada de decisões para resolver o problema.

De acordo com o Igam, o monitoramento fluviométrico na Estação Várzea da Palma revelou que a média de vazão de água, por sete dias consecutivos, ficou abaixo do percentual mínimo, caracterizando “estado de restrição”. No mesmo período, a média das vazões diárias na estação Santo Hipólito apontou “estado de alerta”.

Medidas

Com a situação crítica de escassez hídrica, o IGAM determinou redução na captação de água nas outorgas da região, durante 45 dias, com as seguintes restrições:

Redução de 20% do volume diário outorgado para as captações de água para a finalidade de consumo humano, dessedentação animal ou abastecimento público;



Redução de 25% do volume diário outorgado para a finalidade de irrigação;



Redução de 30% do volume diário outorgado para as captações de água para a finalidade de consumo industrial e agroindustrial;



Redução de 50% do volume outorgado para as demais finalidades, exceto usos não consuntivos.

As restrições atingem 156 outorgas localizadas EM municípios como Augusto de Lima, Corinto, Lassance, Joaquim Felício, Várzea da Palma, Diamantina, Morro da Garça, Santo Hipólito, Monjolos, Buenópolis e Curvelo. Em caso de descumprimento das determinações, serão suspensos totalmente os direitos de uso de recursos hídricos dos infratores até o prazo final da vigência da situação crítica de escassez.

Estado de alerta

Além do trecho entre Santo Hipólito e Várzea da Palma, que entrou em situação crítica de escassez hídrica, quase todo o restante da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas está em estado de alerta. Este é o último estágio antes da necessidade obrigatória de restrição de uso da água.

Não há indicativo de que falte água, mas o IGAM reforça que é importante que os usuários fiquem atentos ao uso racional dos recursos hídricos no dia a dia.

Crise hídrica no estado

O IGAM já havia declarado situação crítica de escassez hídrica no trecho do rio Pará, localizado à montante da Estação Velho do Taipa, em Conceição do Pará, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na sexta-feira (6/9).

De acordo com o instituto, a medida foi baseada no monitoramento das vazões diárias do Rio Pará. Durante sete dias consecutivos, o volume de água esteve abaixo do mínimo necessário, caracterizando a escassez.