Um homem, de 25 anos, foi preso suspeito de agredir e jogar a esposa, de 19 anos, de uma ribanceira de 15 metros na madrugada dessa terça-feira (10/09), no Bairro Vila Nova Esperança, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, uma denúncia anônima informou que um homem agrediu uma mulher na rua com um pedaço de pau. Ao chegar no local, os policiais militares se depararam com o homem na rua com os dois filhos do casal. Ele disse que tinha brigado com a esposa e ela tinha saído pela mata.





Ainda conforme a PM, os militares caminharam no sentido da mata indicada e a população local informou que a mulher, que estava sangrando, tinha ido para a casa de alguns parentes.

Ao encontrar a mulher, ela relatou para os policiais que o autor a ameaçava de morte desde o dia anterior e à noite, quando estava fazendo uso de cocaína com ele, o homem começou a agredi-la com socos e chutes e depois a arremessou pela ribanceira. Ela aproveitou a queda para correr até a casa dos familiares, que preferiram não falar nada por medo de represália.

A mulher vítima de violência foi encaminhada para a Upa São Benedito com um corte profundo e uma laceração de 10 centímetros. O quadro de saúde dela é grave, segundo o registro da polícia. A ocorrência foi encaminhada para a 2° Central Estadual de Plantão Digital.