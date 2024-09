Um homem de 52 anos ficou gravemente ferido depois de ser atacado por três cães da raça pitbull em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Assim que a Polícia Militar chegou ao local, a vítima já havia sido socorrida pelo Samu e levada ao hospital municipal com ferimentos no rosto, pescoço e braço esquerdo. O ataque aconteceu nessa segunda-feira (9/9) na Avenida Brasil, perto da região central da cidade.

O tutor dos animais, de 62 anos, relatou aos policiais que, ao sair de casa pela manhã, pensou que tivesse trancado um dos portões, impedindo a passagem dos cachorros. Um pouco mais à frente, o homem abriu o segundo portão, que dá acesso à rua, momento em que se assustou com a presença dos animais atrás dele e tentou impedir que eles saíssem.

Os cães, então, foram na direção da vítima, que havia acabado de sair do seu carro. Além do tutor, a esposa dele e algumas pessoas que passavam pelo local ajudaram a interromper os ataques.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi internada e passaria por cirurgia no braço devido a um corte grande e profundo. Já o tutor dos animais foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado. Ele poderá responder pelo crime de lesão corporal culposa.

Pitbull tem predisposição para ser agressivo?

Para o professor do curso de veterinária do Centro Universitário UniBH, Aldair Pinto, a agressividade dos cães não pode ser associada a uma raça específica.

Em entrevista ao EM em outubro do ano passado, ele frisou que um animal avança por diversas razões — como, por exemplo, para defender a comida — e até sem motivos. Basicamente, o modo como o cão é criado e as características do ambiente onde ele vive são fatores que vão influenciar o comportamento.