Uma discussão entre vizinhos terminou com um deles baleado e o outro sendo procurado pela polícia na noite dessa terça-feira (10/9), no bairro Castanheira, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada na UPA São Benedito depois que um homem de 27 anos deu entrada com ferimentos de disparo de arma de fogo.





No local, a vítima relatou que tem discussões frequentes com o vizinho, de 40 anos, devido ao estacionamento de carros. Na noite de ontem, o suspeito começou uma nova briga com o pai da vítima porque pensou que o homem o teria chamado de ‘corno’.





A vítima e o pai entraram no carro, momento em que o suspeito saiu atirando contra eles. O homem afirmou também que seu pai foi atingido por estilhaços, mas recusou atendimento médico. A vítima foi atingida com ferimentos no tórax, em uma das axilas e na clavícula, e não corre risco de vida.

No endereço dos disparos, a esposa do suspeito relatou que estava em casa com uma cliente quando a vítima passou de carro na porta do imóvel e provocou o marido.





Depois de uma discussão no portão, o marido entrou em casa. Em seguida, o homem, acompanhado pelo pai, voltou ao imóvel do vizinho, bateu e chutou o portão, para tentar entrar na casa e agredi-lo.





Ainda segundo a mulher, o marido se sentiu acuado, pegou uma pistola no quarto do casal e atirou contra o homem e o pai, que saíram correndo. O marido fugiu em um veículo modelo HB20 preto.





A polícia segue procurando o suspeito dos disparos de arma de fogo.