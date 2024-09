Em conversa com a polícia, o suspeito relatou que furtou três pacotes de fralda em uma drogaria da região para revendê-las

Um homem, de 39 anos, foi baleado ao tentar furtar três pacotes de fralda na noite dessa terça-feira (10/9), no bairro Santa Helena, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, um policial militar de folga e em trajes civis flagrou o confronto entre o suspeito com uma faca e um homem não identificado na rua José Paulo de Souza.





Ao estranhar a situação, o militar abordou os dois, se identificou como policial e deu ordem para o suspeito soltar a faca. O homem não aceitou e ficou resistente, de acordo com o registro policial. Dessa forma, o militar atirou contra o suspeito.





O homem que tentava conter o suspeito saiu do local após os disparos e não foi mais visto. O suspeito foi socorrido para a UPA Diamante com ferimentos no ombro direito e em uma das mãos.

Em conversa com a polícia, o suspeito relatou que furtou três pacotes de fralda em uma drogaria da região para revendê-las e, com o dinheiro, comprar pedras de crack.

As fraldas furtadas e a faca usada foram apreendidas. O caso será investigado.