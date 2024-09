Um homem foi filmado agredindo o cachorro da namorada, na cidade de João Pinheiro, no Noroeste de Minas. As agressões foram tão graves que o animal perdeu dentes e teve sequelas neurológicas. A Polícia Civil investiga o caso.



O flagrante foi feito com uma câmera escondida pela ex-namorada do agressor e o vídeo já está com a polícia.

A dona do cachorro começou a desconfiar do comportamento do cão, que estava apático e com medo. A suspeita era de que ele vinha sendo agredido há semanas. O agressor, um homem de 24 anos, namorava a tutora do cachorro.

Preocupada, a mulher levou o cachorro ao veterinário e constatou danos neurológicos, fraturas e a falta de dentes. Com isso, ela decidiu deixar um celular gravando o local do cachorro. Nas imagens, o homem bate diversas vezes e por vários minutos no animal de pequeno porte.

O delegado Daniel Pedro informou saber do caso, mas salientou que a tutora ainda não registrou um boletim de ocorrência formal.