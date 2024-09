Com apenas 7 minutos, um brinquedo de 2.500m² é inflado e carrega o título de maior castelo inflável da América Latina. A temporada do brinquedo na capital mineira começou na última sexta-feira (6/9), no BH Shopping, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e termina no dia 3 de novembro.



O lugar comporta 55 pessoas e conta com escorregadores, pista de obstáculos e estruturas de escalada, além de monitores que supervisionam a experiência.





Segundo Bernardo Escobar, responsável pelo Jump Around, a atração não é somente para crianças, mas “diversão para toda família”. Pesando 4,5 toneladas, ele é transportado por uma carreta por todo o Brasil. Ainda conforme Bernardo, foram cerca de 35 cidades visitadas desde 2020.





O castelo funciona de quinta-feira a domingo, e também nos feriados, das 15h às 21h. As turmas entram a cada 30 minutos.





Crianças a partir de um ano podem brincar, mas é obrigatória a presença de um adulto para acompanhar os menores de 6 anos. Esses acompanhantes estarão isentos do pagamento do ingresso, que custa R$ 49,90 e podem ser adquiridos pelo aplicativo do shopping, o Multi.

Pessoas com deficiência têm desconto de 50% e, se necessário, podem entrar com um acompanhante. É preciso apresentar um laudo ou carteirinha que comprove a condição.





É a quinta vez que a atração chega a Belo Horizonte, “no Brasil não existe nenhum inflável dessa estrutura”, ressalta Escobar.





Durante a experiência, os participantes devem remover seus sapatos, joias, bijuterias e piercings e precisam estar de meias no interior do brinquedo, elas podem ser próprias dos usuários, conforme comenta o responsável pelo Jump Around, ou compradas no local.

Serviço

Local: BH Shopping (Rodovia BR 356, nº 3049 – estacionamento do piso Mariana – Belvedere)

Data: até 3 de novembro, de quinta-feira a domingo e feriados, das 15h às 21h

Duração das sessões: 30 minutos

Preço: Os ingressos custam R$ 49,90 e podem ser adquiridos no app https://www.meumulti.com.br/