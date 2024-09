Câmeras de segurança flagraram um homem andando pelado, apenas com um crachá de identificação, pelos corredores de um centro de compras no Bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na noite dessa terça-feira (10/9), quando o shopping estava fechado.





A Polícia Militar foi acionada por um segurança do estabelecimento que encontrou o indivíduo andando pelo terceiro andar do prédio. Conforme o registro, antes de ser flagrado nu pelos corredores, o homem, de 59 anos, entrou em uma loja, arrombou uma caixa registradora e separou o dinheiro em cima de um balcão. O local estava fechado apenas com uma lona, o que facilitou a sua entrada.





Além disso, o homem ainda vasculhou armários de funcionários e pegou o crachá de um deles. Em seguida, ele se despiu, deixou as roupas na loja e saiu para um “passeio”. À polícia, o segurança do shopping afirmou que o invasor teria tentado entrar em outros estabelecimentos, mas não teve sucesso.





Depois de preso, o homem foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil. Em nota, a corporação informou que ele foi conduzido e ouvido pela autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante delito pelos crimes de furto e de prática de ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público. Ele segue à disposição da Justiça.