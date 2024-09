Uma mulher, de 40 anos, teve o carro roubado na tarde desta quinta-feira (11/9), no Bairro Vila Clóris, na Região Norte de Belo Horizonte, depois de ficar sob a mira de uma submetralhadora. A Polícia Militar (PM) foi acionada, conseguiu recuperar o veículo e prendeu um homem, de 21 anos, e a companheira dele, de 18, no Bairro Juliana.

Os militares foram acionados via Copom no momento em que patrulhavam no Bairro Planalto. O tenente Brandhuber, responsável pelo registro da ocorrência, contou à reportagem que, logo após o chamado, pediu o cerco da área, o que incluiu as rotas de fuga já conhecidas e utilizadas por criminosos.

“Quando cheguei ao Vila Clóris, a vítima contou que estava retirando o filho do carro, momento em que o casal armado se aproximou e exigiu a entrega do veículo. Durante as buscas, com a identificação por meio da placa, visualizamos o automóvel trafegando no Bairro Juliana e o encurralamos na Rua Acalifa”, explicou.





Ainda de acordo com o militar, o celular da vítima, com dispositivo de GPS, ficou dentro do carro, facilitando a localização. “O casal foi questionado sobre onde estava a arma utilizada no crime, e a mulher informou que a submetralhadora havia sido escondida na casa do companheiro (no mesmo bairro) logo após o roubo."

O casal foi conduzido à delegacia para prestar depoimento, ficando a cargo do delegado de Polícia Civil ratificar ou não a prisão. O homem já tem passagem policial por roubo cometido em julho de 2022, informou a PM.