Mulher é morta pelo marido após não parar de mexer no celular

Na madrugada desta quarta-feira (11/9), uma mulher de 34 anos foi morta a facadas pelo companheiro em Ibiaí, no Norte de Minas, após uma discussão motivada pelo uso do celular.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O próprio autor, um homem de 39 anos, foi até uma unidade da Polícia Militar e confessou o crime. Segundo o relato, ele estava embriagado no momento em que atacou a companheira, identificada como Karina Pereira dos Santos.





De acordo com a confissão, o homem chegou em casa e pediu que Karina fosse deitar, mas ela se recusou e continuou mexendo no celular. Irritado com a situação, ele começou a discutir com a vítima e, em meio aos xingamentos, pegou uma faca e desferiu os golpes. Logo após o crime, ele fugiu da cena.





Vizinhos relataram à PM que ouviram gritos, mas não conseguiram evitar a tragédia. A mulher, já ferida, foi encontrada caída na rua, em frente à casa do casal. O SAMU foi acionado e realizou manobras de ressuscitação enquanto a vítima era levada ao hospital, mas ela morreu ao chegar na unidade médica.





O autor foi preso em flagrante por homicídio e encaminhado à delegacia. O crime será investigado pela Polícia Civil.