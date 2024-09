Um homem, de 25 anos, foi preso suspeito de assaltar um idoso, roubar um carro e fugir a nado pela Lagoa da Pampulha na noite dessa quinta-feira (12/9), no bairro Céu Azul, na Região da Pampulha de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, o idoso estava dentro do carro Fiat Fiorino mexendo no celular quando foi abordado por dois indivíduos armados que anunciaram o assalto.





O idoso saiu rapidamente do veículo e pediu socorro para uma viatura próxima. Com as informações do carro roubado, a polícia montou uma operação de cerco e bloqueio na orla da lagoa.





Durante a fuga, o assaltante que dirigia o carro entrou na contramão e, segundo o boletim de ocorrência, jogou o veículo contra os militares. Um dos pneus furou e, por isso, o suspeito iniciou a fuga a pé e entrou na Lagoa da Pampulha. O helicóptero Pégasus da Polícia Militar foi acionado para iluminar o homem durante o nado.

Alguns militares entraram na água e nadaram até o suspeito para prendê-lo ainda dentro d'água. Em um arbusto às margens da lagoa, a polícia localizou um revólver calibre 38.

O homem e os policiais que tiveram contato com a água receberam atendimento médico e foram medicados. O comparsa do suspeito ainda não foi localizado.