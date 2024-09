Corporação em Ubá recebeu o chamado às 13h20 e compareceu ao local com sete militares

Três trabalhadores ficaram feridos após a explosão de um silo de serragem em uma fábrica de móveis em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira, no início da tarde desta quinta-feira (12/9).

Um eletricista, de 42 anos, um técnico em mecânica, de 39, e um auxiliar de expedição, de 22, foram socorridos e levados ao hospital antes da chegada do Corpo de Bombeiros de Ubá. Eles sofreram queimaduras de 1º e 2º graus em cerca de 40% a 50% do corpo, atingindo face e vias aéreas, apurou a corporação.



Os militares receberam o chamado às 13h20 e compareceram ao local com sete militares. Um deles foi o 2º sargento Frederico Souza Mendonça. Ao Estado de Minas, ele explicou que a explosão aconteceu em um silo mais novo, provocando o incêndio internamente de outras três das estruturas mais antigas.



A causa da explosão ainda será investigada, mas o militar pontua que a poeira formada dentro do silo, proveniente da fabricação dos móveis, compreende um material de fácil combustão.

A serragem que sai da madeira e cai perto das máquinas, no chão, é aspirada por grandes dutos, que levam esse material para o interior do silo. “Ali dentro é muito quente, sendo que também há muita pressão. Então, a limpeza frequente e a instalação de um sistema de resfriamento com água são recomendações para reduzir riscos”, disse o 2º sargento Frederico.

Os militares iniciaram o resfriamento da parte externa das estruturas ao abrir um compartimento inferior, que possibilitou a queda da serragem. “Naquele momento ocorreram pequenas explosões que já prevíamos. Depois, jogamos água no interior dos silos para terminar de resfriá-lo”, completou.