O show do Capital Inicial que aconteceria nesta sexta-feira (13/9), em Ipatinga, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, foi cancelado. Pelas redes sociais, a produtora KA8, responsável pelos eventos da turnê do grupo no estado, afirmou que a medida foi necessária depois de ser vítima de um golpe. A publicação foi replicada pelo perfil oficial da banda, no Instagram.





No texto, a empresa afirma que vários ingressos foram vendidos por uma plataforma não oficial, o que afetou “diretamente” a organização e a segurança do evento. Por isso, foi necessário que o show fosse adiado. No entanto, ainda não há remarcação de data.





“Somados a isso também está uma série de atitudes prejudiciais que envolveram a disseminação de fake news por parte de pessoas irresponsáveis da região, afetando diretamente a organização e a segurança do nosso evento. E com isso, infelizmente, nos proíbe no momento levar entretenimento para a cidade”, informa a nota.





Ainda de acordo com o posicionamento da KA8 Produtora, quem adquiriu ingressos pela plataforma ViaGoGo poderá receber desconto nas entradas da próxima data. Já quem quiser continuar com o ingresso comprado na plataforma oficial poderá ganhar uma melhoria do setor escolhido no próximo evento.





“Dúvidas e solicitação de reembolso de ingressos podem ser feitas aqui pela página do evento ou pelo e-mail: tourcapitalinicialmg@gmail.com”, finaliza a nota.





Show em Sete Lagoas





A apresentação da banda em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, que aconteceria no próximo sábado (14/9), também teve que ser remarcada. A nova data escolhida é 12 de outubro.





Segundo comunicado publicado no site da KA8 Produtora e compartilhado pelo perfil do Capital Inicial, a mudança aconteceu por “força maior”. Dúvidas e solicitação de reembolso também podem ser solicitadas pelo e-mail: tourcapitalinicialmg@gmail.com.





“Agradecemos a compreensão e o apoio de todos neste momento. Fizemos todos os esforços para achar uma data próxima”, informou a empresa.