Um motociclista morreu atropelado na Avenida Cristiano Machado, na altura do Bairro Planalto, na Região Norte de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (12/9). Segundo o Corpo de Bombeiros, uma testemunha informou que um caminhão passou por cima da vítima. Os militares informaram ainda que o motorista do caminhão fugiu do local. Os bombeiros foram acionados às 16h10.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar também compareceu ao local e, até o fechamento desta publicação, não tinha outras informações sobre o acidente. O registro da ocorrência ainda está em andamento.

A vítima, segundo os bombeiros, tem aproximadamente 30 anos e estava com sangramento intenso na cabeça após sofrer traumatismo craniano. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito ainda no local.