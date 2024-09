Um homem de 30 anos, com 27 passagens policiais, foi morto no início da tarde desta quinta-feira (12/9) durante uma troca de tiros com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

De acordo com o registro policial, o suspeito inicialmente tentou escapar de uma viatura do Comando Tático do 67º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em um carro roubado. Durante a fuga, o veículo capotou e, em seguida, o homem saiu do carro portando uma arma de fogo. Segundo a PM de Uberaba, houve troca de disparos e o suspeito foi baleado e morreu no local. Os policiais não sofreram ferimentos.

A PM de Uberaba também divulgou o histórico criminal do homem, que inclui: uma passagem por incêndio, uma por tráfico de drogas, três por uso e consumo de drogas, uma por descumprimento de medida protetiva de urgência, quatro por ameaça, uma por direção perigosa, cinco por roubo, uma por porte ilegal de arma de fogo, uma por disparo de arma de fogo, duas por furto, três por lesão corporal, três por dano e uma por receptação.





