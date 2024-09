A prefeitura municipal de Guapé, localizada na Região Sul do estado, emitiu na última sexta-feira (6/9) um documento oficial declarando situação de emergência na captação de água para abastecimento de população e determinando ações corretivas.



A seca e as queimadas que afetam o estado mineiro não pouparam Guapé, localizada a 291 km de Belo Horizonte e 30 km de Capitólio, banhado pelo lago de Furnas. O município, que carrega na bandeira o lema “Flutuarás, não afundarás”, ironicamente está sofrendo com uma seca.

Segundo o diário oficial, o alazão teve queda na vazão de água da captação, passando de cerca de 30 litros por segundo para menos de 5 litros por segundo. O documento cita ainda mais uma consideração para a decisão: a situação do lago de Furnas.

Furnas







O lago de Furnas, segundo o documento, está com a captação no limite máximo. Além disso, o transformador de energia apresentou “potência insuficiente”, o que limita a capacidade do bombeamento.

Situação de Emergência





O decreto, diante da declaração de emergência, autoriza órgãos municipais para atuarem, sob a coordenação do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guapé, nas ações de resposta à situação de emergência.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata