Ao sair do píer, a lancha navega sobre as águas esverdeadas, levemente onduladas com o vaivém das dezenas de embarcações que trafegam, abarrotadas de turistas, no lago mineiro. Em poucos minutos, o barco com capacidade para até 10 pessoas adentra por um cânion, e os paredões rochosos afunilam a passagem ao longo do caminho. Araras, tucanos, garças e tantos outros pássaros parecem dar as boas-vindas aos visitantes. São aves que voam livremente sobre a paisagem, preenchendo o ar com seus cantos melodiosos. E à medida que se navega pelas águas calmas do lago, é possível contemplar cachoeiras que deságuam em suas margens, formando um espetáculo visual único. As ilhas verdejantes e as praias fluviais convidam a momentos de relaxamento e contemplação. Minas Gerais pode até não ter mar, mas possui o imenso lago de Furnas, com 1.440 km² de área e um perímetro de 3.700 km, o conhecido ‘Mar de Minas’ é quatro vezes maior que a Baía da Guanabara.



Formado no final dos anos 1950, o Lago de Furnas banha 34 cidades e oferece atrações naturais surpreendentes. Perto do Parque Nacional da Serra da Canastra e de Capitólio, encontram-se enormes paredões de rocha, cânions, ilhas, piscinas naturais, praias de areia e cascalho, e cachoeiras que deságuam diretamente no lago. Com uma tonalidade verde-esmeralda semelhante ao litoral do Rio de Janeiro e água relativamente quente, com uma média de 20 graus, Capitólio é um destino incrível para férias ou viagens rápidas em feriados prolongados como na Semana Santa.Apelidada de A Rainha dos Lagos, a cidade fica à beira do Lago de Furnas, a 280 quilômetros de Belo Horizonte. Possui 10.3 mil habitantes e destaca-se como um dos destinos turísticos mais procurados do Estado. No final de 2023, segundo dados da Booking.com, figurou entre os 10 destinos mais procurados para o réveillon, sendo o único destino sem praia.

No passeio de lancha, parada obrigatória no bar flutuante e mergulho nas águas esverdeadas Augusto Baeta/Divulgação



Além do famoso Lago de Furnas e da vista deslumbrante do Mirante dos Cânions, a região oferece uma variedade de belas cachoeiras. Capitólio também proporciona um excelente roteiro rural pela Serra da Canastra, festas animadas no Lago de Furnas e shows incríveis na região, além de um circuito gastronômico delicioso. E foi neste paraíso, no Sudoeste de Minas Gerais, que o empresário Augusto Baeta jogou sua âncora e decidiu morar no ano de 2021. Engenheiro de profissão e amante das artes, o construtor e empreendedor no ramo de aluguel por temporada, ele é o fundador da Associação Amigos da Cultura de Capitólio. Nada melhor ter alguém que abraçou a cidade com tanto carinho para ser o guia nessa jornada.

Empresário Augusto Baeta mudou para Capitólio em 2021 e se apaixonou pelas belezas naturais Arquivo Pessoal



“São muitas as atrações turísticas encontradas na cidade e região e alguns passeios são obrigatórios, como conhecer as belezas do Lago de Furnas navegando em uma de lancha. Existem dois tipos de passeios – o primeiro, com 3 horas de duração–, leva o turista aos principais pontos do lago, como a Lagoa Azul, o Vale dos Tucanos, os Cânions, Cachoeira Cascatinha e com direito a parada em um dos bares flutuantes à beira do lago. O embarque para esses passeios é realizado na Ponte do Rio Turvo, a aproximadamente 25 minutos do Centro de Capitólio. Os passeios começam a partir das 10 horas da manhã e podem ser adquiridos no local ou nas agências da cidade. Outra opção, é o passeio de lancha de longa duração, com cerca de 7 horas. As embarcações saem próximas do Centro de Capitólio. Os locais visitados são os mesmos, com parada em bares flutuantes, mas também com uma pausa maior para o almoço. Nesse passeio, o turista terá mais tempo para curtir e nadar no lago. Os preços variam a partir de R$100 por pessoa”, orienta Augusto Baeta.

Cachoeiras imperdíveis

As águas transparentes das cachoeiras são perfeitas para mergulho Léo Murta/Divulgação

A região de Capitólio é conhecida por suas belas cachoeiras e cada uma delas merece ser visitada durante a viagem. Ir a Capitólio e não passar um dia em uma cachoeira é o mesmo que ir a Roma e não visitar o Papa. E na região, são mais de 22 belas quedas d’água, todas com estrutura e segurança para receber bem o turista. Seguindo as dicas do empresário Augusto Baeta, as cachoeiras mais procuradas em Capitólio são Canela de Ema e Capivara. A Cachoeira Canela de Ema tem uma super estrutura e, a grande vantagem, ela oferece a opção de acessibilidade. Lá, uma cadeira mecanizada, com o nome Julietti, facilita a descida pela trilha até a queda d 'água, para que pessoas com dificuldade de locomoção possam nadar. “A comida no restaurante do complexo é simplesmente maravilhosa e recomendo comprar já o combo, que inclui a entrada e também o almoço. Existe ainda uma trilha de aproximadamente 1,5 quilômetro que é feita pelo riacho que alimenta a cachoeira e é deslumbrante, rendendo fotos incríveis. Um verdadeiro paraíso!”, admira Augusto. Importante ressaltar a estrutura de segurança, com guias treinados e atentos a qualquer mudança no clima que possa ocasionar as temidas cabeças d’água. Tem ainda a disposição redário e playground. A cachoeira fica a aproximadamente 40 km do Centro de Capitólio. Não deixe de contratar os serviços do fotógrafo Lèo Murta ( @leofmurta). O registro na Cachoeira Canela de Ema merece um olhar de um profissional.

De fácil acesso, a Cachoeira Canela da Ema fica a pouco mais de 40 quilômetros de Capitólio Léo Murta/Divulgação

Já a Cachoeira da Capivara é um complexo ecológico com mais de 40 piscinas naturais, restaurante e outras atrações. Possui duas cachoeiras: a Cachoeira da Pedra Ancorada e a que dá nome ao complexo, acessada através de uma trilha de aproximadamente 1 quilômetro. Oferecem passeios de quadriciclo/UTV, canionismo e stand-up paddle. Capitólio ainda tem a maior tirolesa de Minas Gerais, com cerca de 1 quilômetro de extensão. Fica no Complexo da Sossegada que também conta com 3 cachoeiras e restaurante. Outra dica, é visitar o Parque dos Canyons – uma das atrações mais concorridas de Capitólio. É um local de contemplação, que oferece vistas incríveis do Lago de Furnas, além de piscinas naturais, tirolesa, canionismo e trilhas entre a vegetação nativa com toda a beleza do cerrado. O Parque conta com dois mirantes, sendo um deles o clássico, cartão-postal de Capitólio.



Aprecie a paisagem

Em meio a tanta beleza natural, é fácil se deixar envolver pela magia de Capitólio, uma cidade pujante que se rende às artes Augusto Baeta/Divulgação

A vista do Mirante dos Cânions em Capitólio é um dos principais atrativos da região. É impossível não se encantar com a paisagem que parece ter sido esculpida entre as rochas. O mirante, localizado à beira da MG-050, é de fácil acesso e pode ser visitado com tranquilidade. Há várias áreas acessíveis, de onde se pode apreciar o Lago de Furnas em meio ao impressionante cenário do Cânion de Capitólio, com suas cachoeiras e lanchas que embelezam a paisagem. A área do mirante, que costumava ser de acesso livre, agora cobra ingresso. Espera-se que novas trilhas sejam abertas nos próximos anos, como o Mirante Escondido, que oferece uma vista frontal das duas grandes cachoeiras.



Como visitar

Para aproveitar as principais cachoeiras, é necessário reservar com antecedência os ingressos para intensos passeios. Se a sua estadia na cidade for apenas durante um feriado prolongado, é melhor já se planejar. As principais cachoeiras nos arredores de Capitólio são acessíveis pela rodovia MG-050, o que facilita a viagem e permite visitar mais de uma atração no mesmo dia, sem grandes deslocamentos. É importante mencionar que o acesso final às quedas d’água muitas vezes é por estradas de terra, e a visita em um veículo 4x4 é uma importante dica do empresário Augusto Baeta.



“Não deixe de fazer um passeio imperdível em um veículo 4x4. As jornadas turísticas na região das cachoeiras duram o dia inteiro e com vários roteiros possíveis. Os mais procurados passam pela Pedreira Azul, Paraíso Achado, Retiro Vikking (com 3 cachoeiras), com parada para o almoço. Os passeios são feitos com todo o conforto e recomendo procurar uma empresa credenciada com guias certificados e experientes. O roteiro dá uma parada nas cachoeiras para banho e também passa por mirantes para contemplação e fotos. As trilhas são de curtas caminhadas, já que o condutor consegue estacionar bem próximo aos locais de visitação. As empresas buscam o turista na sua hospedagem e o levam de volta, e os pontos de visitação são totalmente distintos do passeio de lancha”, observa Baeta.



Os passeios custam a partir de R$170,00 por pessoa em carro compartilhado para até 6 passageiros e a partir de R$700,00 para passeios exclusivos, para 2 ou 3 pessoas. Uma dica do empresário é a empresa Capitólio Trilhas, que é cadastrada, segura e com um pessoal super atencioso e experiente. Existem outros roteiros de passeios 4x4 que fazem a Serra da Canastra, com direito à Rota do Queijo e outros locais de interesse na região.

Efervescência cultural

Artista Glauco Moraes participou, em 2022, da primeira edição do Circuito de Arte Contemporânea de Capitólio Augusto Baeta/Divulgação

Na cena cultural, Capitólio vem se renovando. Para a Semana Santa, a cidade estará em festa. Essa é uma das datas mais procuradas, ficando atrás apenas do réveillon. Este ano de 2024, além de baladas e outras atrações, acontecerá no dia 30/03 o show de Zé Ramalho, já com ingressos à venda e camarotes praticamente esgotados. O surgimento da Associação Amigos da Cultura de Capitólio nasceu para promover eventos culturais na cidade e alavancar o turismo, abalado com a tragédia do dia 8 de janeiro de 2022, onde uma rocha se desprendeu do paredão de um cânion e atingiu três embarcações no Lago de Furnas. 10 pessoas morreram e 27 ficaram feridas. Naquele mesmo ano, a associação levou para a cidade o CACC - Circuito de Arte Contemporânea de Capitólio, que reuniu 5 artistas mineiros e mais 70 obras espalhadas pelo Balneário Escarpas do Lago, um dos bairros mais conhecidos da cidade e famoso pelas belíssimas mansões e movimentação náutica.



Em 2023 a Associação promoveu junto com a turma de muralistas do Quarto Amado, de Belo Horizonte, o primeiro Festival de Arte Urbana de Capitólio e foram produzidos mais de 500 m2 de painéis espalhados pela cidade, atualmente também pontos de visitação na cidade. Para este ano, a cidade promove a 2ª edição do FAUC – Festival de Arte Urbana de Capitólio, que acontecerá ainda no primeiro semestre e contará com a curadoria da Galeria A7MA, de São Paulo. Estão previstos mais de 700 m2 de novos painéis e ações educativas para incentivar a arte na cidade. Batalhas de Hip-Hop, Street Dance e outras manifestações urbanas farão parte da festa de encerramento do Festival a ser marcada em breve. O projeto foi aprovado na Lei Rouanet e está em fase de captação. Entre os artistas convidados estão: Enivo (@enivo), Tché Ruggi (tcheruggi.art), Alexandre Lobot (@lobotex), Bruna Serifa (@serifa_), Felipe Ikehara (@fe.ikehara), Kelly Reis (@kelly.reis_art), Maycon (@maycon.arte), Pri Barbosa (@priii_barbosa), entre outros.



Em seguida ao Festival de Arte Urbana, a cidade receberá a terceira edição do CACC – Circuito de Arte Contemporânea de Capitólio (@cacc.capitolio) que contará com a curadoria de Wagner Nardi e a participação de artistas consagrados da arte contemporânea nacional. A Associação, comandada por Augusto Baeta, também promove exposições na Galeria Eco Village, espaço gentilmente cedido pela Pousada Escarpas Eco Village para este fim. Até final de abril, é possível visitar a exposição Colecionismo – Paixão e Memória, que reúne 30 obras, entre fotografias, gravuras e objetos, de artistas consagrados da arte contemporânea brasileira como Ângelo Venosa, Nuno Ramos, Walter Carvalho, José Rufino, Antônio Bokel, Daniel Senise, Adrianna Eu, Luiz Zerbini, Vanderlei Lopes, Jac Leiner, Ivan Grilo e outros.



Esportes em alta

E Capitólio também não fica atrás nos esportes. Poucas pessoas sabem que a equipe de canoagem, que tantas medalhas trouxeram para o Brasil e esperamos que tragam em 2024, treinam no lago da entrada de Capitólio. Nos dias 6 e 7 de abril, acontece o Desafio Aquamundo – maratona aquática que reúne atletas de todo o Brasil e do mundo. A cidade ainda recebe campeonatos de pesca, jet-ski, crossfit, beach-tennis entre outros esportes. Capitólio conta com várias outras atrações: Balonismo, Asa Delta no Lago de Furnas.



Gastronomia premiada

A rica gastronomia mineira está presente nos melhores restaurantes da cidade Léo Murta/Divulgação

Além dos passeios obrigatórios por cachoeiras, trilhas e cânions, agências de turismo de Capitólio oferecem visitas guiadas à culturas de café e fazendas com produção de queijo Canastra. No ano passado foi lançado o primeiro vinho produzido na região, o Tinto do Turvo, produzido na Quinta do Carcará e que já levou medalha de bronze no Prêmio CNA Brasil Artesanal 2023 – Vinhos e Espumantes. A culinária mineira, evidentemente, está presente na maioria dos cardápios da cidade e da região. A tilápia é talvez um dos ingredientes mais usados, assim como o queijo Canastra. Mas, a cidade também oferece ótimas pizzarias, bares, culinária japonesa e até cozinha genuinamente árabe. Um dos bares imperdíveis é o Bar Canoa Bonita, situado em um quiosque à beira da orla de Capitólio. Os petiscos são bem diferentes da tradicional comida de boteco.



Em agosto, a cidade organiza o Festival Gastronômico que está cada vez mais estruturado e conta com participação da maioria dos restaurantes de Capitólio e região. O festival também inclui cursos rápidos de gastronomia e shows e muitas outras atrações. Em novembro deste ano, acontece o Beer Fest, que além da gastronomia local, apresenta cervejas artesanais e industriais, além de shows e outras atrações.



Onde ficar

Com preços mais em conta, uma opção é a hospedagem em um apartamento de aluguel de temporada como o Vista da Serra Capitólio Augusto Baeta/Divulgação



Augusto Baeta observa que Capitólio se destaca como um dos mais procurados destinos turísticos de Minas Gerais. Para ele, dois dias de permanência na região é muito pouco e o turista conseguirá no máximo fazer um passeio de lancha e uma passeio de 4x4. Assim, o ideal é que para aproveitar bem o que a cidade e região oferecem, o empresário sugere ficar, no mínimo, de 3 a 4 dias na região.



Com relação a hospedagem, a cidade e região atualmente conta com uma enorme rede de pousadas, hotéis e hostels. Para quem quer desfrutar das atrações da cidade, shows, bares e outros eventos, a melhor pedida é reservar sua hospedagem mais próxima ao Centro. Mas, existem excelentes opções para aqueles que querem curtir mais o campo. Uma opção muito interessante e econômica são as casas de locação temporária, normalmente reservadas via Airbnb, Booking.com ou outras plataformas. Existem opções das mais simples às mais sofisticadas como as mansões no balneário Escarpas do lago.



Algumas propriedades, como o Villa Capitólio (@villacapitolio) e o residencial Vista da Serra (@vistadaserracapitolio) foram especialmente projetadas para essa modalidade de hospedagem e acomodam de 2 a 7 pessoas. São casas bem decoradas e equipadas, aconchegantes e com excelente localização. Os custos, por não incluir serviços de hotelaria como café da manhã e arrumação diária, são super acessíveis e as acomodações contam ainda com piscina, quartos com ar condicionado, espaço gourmet, estacionamento e ainda aceitam pets.

ACIDENTE

Em 8 de janeiro de 2022, um paredão de pedra de um cânion caiu e atingiu três embarcações no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais. A tragédia causou a morte de dez pessoas, todas ocupantes da lancha de nome Jesus, e outras 27 ficaram feridas.