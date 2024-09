Com a permanência de tempo seco e quente, Belo Horizonte deve completar 144 dias sem chuva nesta terça-feira (10/9), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Uma forte massa de ar seco e quente continental vem inibindo a chegada de frentes frias ao Brasil central, o que favorece a permanência das ondas de calor e baixos índices de umidade relativa do ar em grande parte de Minas Gerais.

O mês de setembro normalmente é marcado pelo início das pancadas de chuva, com média histórica de 49,2 mm acumulados na capital mineira. No entanto, contrariando o histórico, não existe previsão de chuva até o momento.

O cenário da seca em Belo Horizonte já é o pior em 60 anos e o meteorologista do Climatempo Ruibran dos Reis destacou que o cenário é bem crítico. “Desde 1963 não temos nenhum outono, inverno e início de primavera tão seco como este ano”, ressalta.







Ruibran esclarece que não há previsão de chuvas até o momento. “Vamos chegar aí há quase 160 dias sem chuvas até o final do mês”, prevê. A previsão é confirmada também pelo meteorologista do Inmet, Claudemir de Azevedo. O profissional ressalta que, apesar de não haver previsão de chuva até o momento em BH, o cenário pode mudar.





De acordo com a Defesa Civil, a temperatura na tarde desta terça pode chegar a 31°C. Além disso, sem previsão de chuvas, a umidade relativa do ar pode ficar em torno de 20%. O ideal para evitar problemas de saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), seria que a umidade ficasse entre 50% e 60%. Além disso, uma névoa seca deve cobrir o céu de BH pelo menos até sexta-feira (13/9).



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice