O corte do ficus centenário que queimou por 12h deve terminar amanhã (11/9), de acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte. A árvore localizada na Praça Afonso Arinos, nas proximidades da Avenida João Pinheiro, no Centro de Belo Horizonte, foi incendiada no fim da tarde deste domingo (8/9). De acordo com a PBH, os danos causados à árvore foram irreversíveis e a árvore estava com risco de cair.

Os profissionais da prefeitura começaram a cortar a árvore já na manhã da segunda-feira (9/9), inicialmente pelos galhos para aliviar o peso da estrutura. A princípio, pelo fato de a árvore ser de grande porte, a previsão era que o corte demorasse até um mês para ser totalmente suprimido. No entanto, comunicado passado pela PBH nesta manhã informou que o trabalho de supressão e recolhimento dos resíduos seja concluído amanhã.

Ontem, a Avenida João Pinheiro ficou interditada pela manhã. O objetivo era eliminar o risco aos pedestres, motoristas e moradores da região e avaliar a condição do ficus. Com o risco de queda eliminado, o trânsito na Avenida João Pinheiro flui sem interdições ou desvios nesta terça-feira (10/9).

A árvore começou a queimar por volta das 18h de ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve um acionamento às 6h48 de segunda-feira (9/9) informando sobre o incêndio da árvore. No local, os militares confirmaram pequenos focos de chamas, que foram combatidos com uso de 500 litros de água. Além dos bombeiros, técnicos da Prefeitura de Belo Horizonte também atuaram para conter o fogo.





A síndica Rosália Araújo, de 70 anos, que administra o Edifício Automóvel Clube, conta que viu quando as chamas consumiam a árvore. “Eu olhei pela janela e vi que tinha fumaça, aquele tufo de fumaça. Eu desci para ver, mas quando eu desci o Corpo de Bombeiros já estava aqui. E eles pediram que eu não chegasse perto porque era perigoso. Mas logo, logo eles foram embora”, relata.





O fogo atingiu a parte interna e danificou a estrutura da árvore, tendo causado até mesmo rachaduras no ficus. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o incêndio teria sido causado por uma pessoa em situação de rua. A polícia civil informou em nota que investiga o caso.





O secretário interino de Meio Ambiente, Gelson Leite, esclareceu que a árvore já vinha sendo monitorada devido a problemas antigos. "Ontem aconteceu uma ação criminosa, alguém colocou fogo dentro da árvore, comprometendo ainda mais a estrutura dessa árvore. Então, nós estamos fazendo agora todo um protocolo, já isolamos aqui o perímetro. A prefeitura não gosta de suprimir uma árvore, a gente só faz uma supressão se ela está condenada ou está colocando em risco a população", explicou.