Árvore ameaça cair após incêndio em avenida no Centro de BH

Uma árvore centenária da espécie Ficus, localizada na Avenida João Pinheiro, no Centro de Belo Horizonte, pegou fogo por 12 horas nesse domingo (8/9). De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, os danos causados à árvore são irreversíveis e a espécie terá que ser cortada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve um acionamento às 06h48h de hoje (9/9) informando sobre o incêndio da árvore. No local, os militares confirmaram pequenos focos de chamas, que foram combatidos com uso de 500 litros de água.

A síndica do edifício Automóvel Club Rosália Araújo conta que viu quando as chamas consumiam a árvore “eu olhei pela janela e vi que tinha fumaça, aquele tufo de fumaça. Eu desci para ver, mas quando eu desci o Corpo de Bombeiros já estava aqui. E eles pediram que eu não chegasse perto porque era perigoso. Mas logo, logo eles foram embora”, relata.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o fogo durou 12 horas e danificou a estrutura da árvore. Com o risco da espécie cair, a BHTrans interditou a Avenida João Pinheiro para evitar o risco para carros e para pedestres, além de permitir a avaliação da árvore.

Por volta de 11h30, a avenida foi liberada no sentindo Praça da Liberdade. No sentido Avenida Afonso Pena, a via segue interditada.

A supressão da árvore começou a partir das 11h20 desta segunda-feira (9/9) e está sendo feita de forma emergencial. Os profissionais da PBH estão começando pelos galhos para aliviar o peso da estrutura da espécie. O trabalho de corte da árvore toda pode durar até um mês. De acordo com a Prefeitura, a prioridade nesse momento é aliviar o risco.

Incêndio criminoso

Conforme o Secretário Interino de Meio Ambiente Gelson Leite, a árvore já vinha sendo monitorada devido a problemas antigos. "Ontem aconteceu uma ação criminosa, alguém colocou fogo dentro da árvore, comprometendo ainda mais a estrutura dessa árvore. Então, nós estamos fazendo agora todo um protocolo, já isolamos aqui o perímetro. A prefeitura não gosta de suprimir uma árvore, a gente só faz uma supressão se ela está condenada ou está colocando em risco a população. Então infelizmente, como pode se ver, a árvore foi toda comprometida a estrutura dela devido a esse incêndio que foi colocado aqui na tarde de ontem. E é uma árvore centenária. Além da queima, começou a aparecer também algumas rachaduras na estrutura", explicou.