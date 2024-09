Um motociclista de 21 anos morreu ao fugir de um policial militar e bater em um carro estacionado na Rua Carlos Peixoto, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desse domingo (8/9). Câmeras de segurança registraram o momento em que o fugitivo perdeu o controle da direção e foi arremessado.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma viatura fazia uma ronda pela Avenida do Contorno, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH. O policial avistou o jovem em uma motocicleta vermelha na contramão, com a placa levantada e sem retrovisor. As características eram as mesmas de um veículo que estava sendo usado para roubos nas imediações.

Os policiais tentaram abordá-lo, mas o motociclista se negou a parar, fugindo em alta velocidade por vários cruzamentos. Em uma descida íngreme, ele perdeu o controle e "voou" com a moto. Ao encostar no chão, foi arremessado contra um automóvel que estava estacionado. Ainda de acordo com a corporação, no início da perseguição havia uma mulher na garupa, que conseguiu desembarcar antes do acidente.

O homem chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital João XXIII, mas morreu às 8:15 em função de um politrauma grave.

Em consulta ao sistema da PM, os militares verificaram que o suspeito tinha dois registros policiais por tráfico de drogas e outro por associação ao tráfico. O homem também tinha vários registros por transitar de motocicleta calçando chinelo, com a placa do veículo levantada e sem retrovisor.



