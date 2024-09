Uma médica, do Hospital Municipal Francisco Gonçalves, em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi agredida por uma paciente, que chegou ao local para fazer uma sutura.





O fato ocorreu no início da manhã desta segunda-feira (9/9). Segundo a médica, ela estava no plantão quando foi avisada, por uma funcionária, de que havia uma pessoa com sangramento que precisava fazer uma sutura.





A médica foi até a paciente, se apresentou e falou que faria o procedimento. De repente, segundo testemunhas, a mulher se levantou e começou as agressões.

Primeiro, deu um soco no peito da médica. Em seguida, deu um tapa em seu rosto. A seguir, jogou um pano sujo de sangue no rosto da médica. E passou a xingá-la.





Funcionários e outros pacientes do hospital separaram a agressora da médica, que correu para uma sala próxima do atendimento, para escapar às agressões.





Um outro médico assumiu o atendimento à paciente, que, ao ser liberada, foi levada para a Central de Plantão Digital.

Segundo a médica, a mulher se mostrava muito agressiva e não aparentava estar normal. “Eu só cumpri o meu dever. Eu me apresentei, falando meu nome, que era médica e que realizaria o atendimento dela. Falei que ela precisava de sutura. De repente, ela veio para cima de mim gritando, meu deu um soco no peito, o tapa no rosto, me chamou de vagabunda. Fiquei assustada e sem reação. Fui me esconder na sala de urgência para me esconder”, detalhou a médica.