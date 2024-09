O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado neste domingo (8/9) para combater as chamas de uma mata em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a corporação, o incêndio ocorre próximo à Comunidade Quilombola dos Arturos, e há risco para residências e uma borracharia.





Os bombeiros também atendem a um chamado no Bairro Tirol, na Região do Barreiro. O incêndio acontece em um lote vago e coloca as residências próximas em risco. No terreno, havia alguns cavalos, retirados pelo proprietário.