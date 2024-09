O corpo de uma jovem de 22 anos foi encontrado em uma garagem no Bairro Santa Mônica, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, neste domingo (8/9). Três homens, incluindo o namorado da vítima, foram presos pela Polícia Militar (PM).





A PM foi chamada ao local por um vizinho, que denunciava um forte odor vindo de uma garagem. Ao chegar à residência, os policiais viram uma lona preta enrolada no que parecia um corpo humano.





Os militares tocaram a campainha e foram recebidos por um homem de 52 anos, se dirigiram até a lona e encontraram um rastro de sangue. Ao perguntar se se tratava de um corpo humano, o dono da casa respondeu que sim, mas que não conhecia a vítima e não era o autor do crime, apontando outro homem, de 23, como suspeito.





A PM se deslocou até outros dois endereços: um na Rua Olavo Bilac, onde encontraram o homem de 23, e o outro na Avenida Otacílio Negrão de Lima, onde reside outro suspeito, de 53. Também foi abordada uma testemunha que estava no local do crime.





Segundo a polícia, ao ouvir os envolvidos, foi revelado que um encontro entre os quatro homens aconteceu na última sexta-feira (6/9). Durante a madrugada de sábado (7/9), a vítima apareceu no local e se juntou a eles. Em determinado momento, ela recebeu uma mensagem no celular, que seu namorado, o homem de 23, acreditou ser de um amante. Então começaram as agressões verbais.





O dono da casa teria tomado as dores do amigo e partido para a agressão física contra a jovem. Depois, pegou uma faca e levou a vítima para o banheiro, onde a teria esfaqueado.

Ela gritou, mas o suspeito enfiou um pedaço de pano na boca da mulher para silenciá-la.





O namorado afirma ter ido embora da residência no momento em que a namorada foi levada à força para o banheiro. O terceiro envolvido e a testemunha afirmam que foram embora antes do início da agressão.





Por volta de meio-dia, o dono da casa colocou a faca no pescoço do amigo e o ameaçou para que não o denunciasse o crime à polícia.





O rabecão realizou os trabalhos de praxe. Foram apreendidos a arma do crime e cinco pés de maconha. Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a 2ª CP de Venda Nova. A Polícia Civil investiga do caso.