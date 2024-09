Uma idosa, de 87 anos, morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente com três carros na noite desse sábado (7/9), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Segundo o boletim de ocorrência, o acidente envolvendo um Fiat Uno, um Ford Fiesta e um Chevrolet Corsa aconteceu na altura do km 44 da MG-020.





O motorista do Fiat Uno afirmou que estava seguindo sentido Jaboticatubas quando viu um carro de cor prata invadir a contramão da pista e bater de frente com ele. Ele disse ainda que o veículo bateu no carro que seguia atrás.





O condutor do Chevrolet Corsa confirmou a versão do motorista do Uno e relatou que seguia sentido Jaboticatubas quando o Ford Fiesta invadiu a contramão e bateu nos outros dois veículos.

O motorista do Ford Fiesta não soube dizer aos policiais o que aconteceu.





A idosa ficou presa entre as ferragens do Corsa e morreu no local. O condutor do Corsa, de 63 anos, e uma mulher, de 43, foram levados para a UPA São Benedito, com ferimentos leves. Uma adolescente, de 13 anos, também foi encaminhada.





O motorista do Uno recusou-se a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado pela Polícia Militar a uma delegacia. A perícia recolheu o corpo da idosa para o IML de Belo Horizonte.