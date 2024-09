Um homem de 24 anos foi morto por um tiro na cabeça no início da tarde deste sábado (7/9), no Bairro Granja Werneck, na Região Norte de Belo Horizonte. Ele chegou a ser socorrido e levado para a UPA Norte, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha problemas no bairro decorrentes de uma dívida com o tráfico local. Ele chegou em casa por volta das 4 horas da madrugada, saindo logo em seguida. A mãe do rapaz disse que ele não voltou para casa desde então.





Por volta das 13h, uma vizinha avisou que a vítima estava caída em frente a um bar no Beco Bela Vista. Imediatamente foi providenciado socorro pelos familiares, que o levaram para a UPA Norte, dando entrada por lesão corporal.





A vítima tinha passagem pela polícia por roubo. A motivação do assassinato não foi divulgada pelos agentes. Os autores ainda não foram identificados.