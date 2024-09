Um filhote de jaguatirica foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no Bairro Santa Ângela, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, na tarde deste sábado (7/9). Segundo a corporação, o felino entrou em uma residência, atacou o cão da família e se refugiou próximo a materiais de construção que estavam no local.

Ao chegar no endereço, os bombeiros avaliaram a situação e iniciaram a contenção do animal, garantindo a integridade dos moradores e evitando novos incidentes. Toda a operação foi realizada utilizando equipamentos de proteção individuais necessários.





A jaguatirica não apresentava ferimentos, de modo que não foi necessário levar o animal para atendimento veterinário. Ela foi colocada em uma caixa de transporte e levada para um ambiente de mata seguro, onde foi solta.

Confira o vídeo:





Nenhum dos moradores ou militares se feriu durante o resgate. O cão teve apenas ferimentos superficiais.