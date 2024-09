Os próximos dias em Belo Horizonte seguem com temperaturas elevadas com baixa umidade do ar na parte da tarde. A temperatura máxima para o final de semana, segundo a Defesa Civil, é de 33ºC.





Neste sábado (7/9), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro com névoa seca. A temperatura mínima foi de 16,8°C e a máxima estimada é de 33°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 15% à tarde.





Na estação Cercadinho, na Região Oeste de BH, a temperatura mínima foi de 16,8°C com sensação térmica de 7,4°C, às 7h. Na estação Pampulha, a temperatura mínima foi de 19,4°C com sensação térmica de 17,3°C, às 7h.





No domingo (8/9), o céu fica claro com temperatura diurna elevada e umidade do ar extremamente baixa, à tarde. Os termômetros ficam entre 16°C e 33°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 15% à tarde.

Previsão em Minas





Neste final de semana, as condições meteorológicas ainda são favoráveis ao tempo estável em todo o estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









A nebulosidade aumenta na faixa leste de Minas em função do fluxo de ar úmido que sopra do mar em direção ao continente, mas não há previsão de chuva. A onda de calor nos próximos dias deve ficar mais restrita às regiões do Sul, Triângulo Mineiro e Oeste do estado.

O céu fica claro a parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, céu claro com névoa seca. A temperatura máxima é de 39ºC no Norte e Triângulo Mineiro e a mínima fica na casa dos 9ºC no Sul de Minas.