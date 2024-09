O Governo de Minas Gerais enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei (PL) para que o antigo Palácio das Mangabeiras, renomeado em 2022 como Parque do Palácio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, seja transformado definitivamente em bem público. A proposta foi protocolada nessa quarta-feira (4/9).





Segundo o Governo do Estado, em 2019, o governador Romeu Zema (Novo) cedeu o espaço à Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge). Desde 2022, a gestão do Palácio é realizada pela empresa MultiCult Promoções, por meio de acordo firmado entre a Codemge, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e a Malab Produções.



Desde então, o espaço, que serviu de residência oficial para os chefes do Poder Executivo em gestões passadas, se tornou, segundo o governo, “uma área aberta à população para atividades de lazer e cultura, incluindo exposições e apresentações de arte e gastronomia. Entre julho de 2023 e junho de 2024, foram realizados ao menos 42 eventos de grande porte no Parque do Palácio”, informou. No entanto, a entrada ao Parque do Palácio só é gratuita nas quartas-feiras. Nos demais dias, é preciso retirar os ingressos (R$ 10, a inteira, e R$ 5, meia entrada) antecipadamente.





Com a proposta entregue à Assembleia, a intenção é vincular o Parque do Palácio à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), mantendo o objetivo artístico, além de assumir a administração, gestão e conservação do ambiente.





Outro tópico do projeto é a abertura à possibilidade para que o imóvel possa ser transformado total ou parcialmente em museu. Segundo o secretário de Cultura, Leônidas José de Oliveira, a antiga residência está vazia, mas aberta à visitação, e funciona ocasionalmente para reuniões corporativas, sem uma programação cultural instituída, exceto a área externa, que recebe eventos, divulgados nas redes sociais.



“A ideia do governo é que a Cultura pense de uma forma mais pública uma destinação para que o palácio continue servindo a Belo Horizonte. Assim como aconteceu com o Palácio da Liberdade, que era moradia, depois virou museu e hoje é um grande centro cultural aberto, queremos fazer a mesma coisa no Mangabeiras”, afirma Leônidas.



O imóvel ainda é moradia oficial do governador de Minas, por isso, o documento protocolado reivindica que ele se torne permanentemente um espaço da população. “Quanto mais espaços voltados à arte e à cultura, mais humana e melhor a cidade será. É um ganho muito grande para a sociedade”, acredita o secretário.

Além disso, a iniciativa busca implementar ações para aproveitamento do imóvel e também melhor gestão dos recursos públicos. De acordo com o Governo de Minas, a não utilização do palácio para este fim gera uma economia anual de R$ 3,3 milhões aos cofres do Estado.



Ideias para o futuro



Embora não tenha uma agenda cultural definida, Leônidas já tem planos para a utilização da casa. Dentre eles, realizar uma exposição de arte dos governadores. “Existe um acervo com obras desde a época da instituição das capitanias”, destaca.

Ele também planeja promover apresentações das orquestras sinfônica e filarmônica para tocar nos jardins, aos domingos. Além disso, visa organizar um projeto que aborde a ligação entre os palácios da Liberdade e Mangabeiras.



Status de preservação



A Codemge informou, por meio de sua assessoria, que o estado de conservação do Palácio “é bom”, mas “são necessários alguns reparos e manutenção, visto que é um imóvel da década de 1960. A companhia realizou em agosto algumas ações para melhorar a preservação da casa”.



Evento neste fim de semana



Neste sábado (7/9), a “Festa Francesa - Minas Paris 2024” acontece no Parque do Palácio. O evento vai promover a cultura do esporte, aproveitando o clima dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.



Das 9h às 18h, com entrada gratuita (é necessário retirar os ingressos pela plataforma Sympla), a festa reúne música, gastronomia, artes visuais e a demonstração de diversas modalidades de esportes ao público. Os telões instalados apresentarão os Jogos Paralímpicos e, durante todo o dia, vão reprisar os melhores momentos das Olimpíadas deste ano.



Por toda a extensão do parque, haverá atividades esportivas como atletismo, canoagem de velocidade, ginástica de trampolim, rúgbi, skate, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, vôlei e judô. As atividades serão organizadas por monitores das federações de cada esporte, e o público também poderá participar das atividades.

Serviço

Festa Francesa - Minas Paris 2024

Data: 7/9/2024 (sábado)

Horário: das 9h às 18h

Local: Parque do Palácio - Rua Prof. Djalma Guimarães, 161 - Portaria 2 - Mangabeiras

Retirada de ingresso gratuito: ingresse.com/festafrancesa





