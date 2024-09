Ao ser confrontado, suspeito afirmou que as substâncias saíram e Porto Velho, em Rondônia, para serem vendidas na capital mineira

Um homem de 26 anos foi preso com 21 quilos de maconha, do tipo skunk, em Confins, na Grande BH, na manhã desta sexta-feira (6/9). Ele havia acabado de desembarcar do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte quando foi detido por agentes da Polícia Federal e Receita Federal.





De acordo com a PF, as bagagens suspeitas foram encontradas por cães farejadores. Ao serem inspecionadas, os policiais localizaram o material entorpecente.





Ao ser confrontado, o suspeito, proprietário das malas, afirmou que as substâncias saíram de Porto Velho, em Rondônia, para serem vendidas na capital mineira. Ele foi conduzido para a Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais para o registro da prisão em flagrante.





Ainda conforme a corporação, ele poderá responder por tráfico interestadual de drogas, cuja pena máxima é de 25 anos de prisão.