A EPR Via Mineira, nova responsável pela administração da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, completa um mês de operações nesta sexta-feira (6/9). Nesse período, a concessionária realizou 2.439 atendimentos, uma média de 79 por dia.

Segundo a empresa, os atendimentos tinham como objetivo garantir a segurança da via. Foram 1.223 decorrentes de panes mecânicas, 118 de acidentes, 92 de incêndios e 188 atendimentos pré-hospitalares e 583 veículos removidos por guinchos.





Além disso, foram realizadas obras de melhorias no pavimento e na sinalização. Nesse sentido, foram recuperados mais de 17 quilômetros de pavimento e implementadas mais de 200 placas de sinalização. Também foi realizada a retirada de lixo acumulado ao longo da via, a limpeza de sistemas de drenagem e o corte de vegetação nas margens foram.





"As obras de revitalização estão avançando em ritmo acelerado, envolvendo desde a recuperação de pavimentos até a implantação e restauração de sinalizações, além de roçadas e limpezas nas margens da via. Nosso objetivo é garantir a máxima qualidade e segurança para quem utiliza a BR-040", afirma Eric de Almeida, diretor-executivo da EPR Via Mineira.





Neste domingo (8/9) a concessionária prevê a finalização das intervenções no Trevo de Moeda, em Itabirito. Além da melhoria no pavimento e na sinalização da área, a obra pretende otimizar o fluxo de veículos com a criação de uma faixa de aceleração mais segura para os motoristas que saem de Moeda.





O trecho conta com viaturas de inspeção 24 horas por dia e com serviço de atendimento em pista gratuito para todos os motoristas. Nos primeiros 30 dias de operação, o serviço de emergência recebeu 2.636 ligações.





Investimentos

O contrato prevê a administração de cerca de 232 quilômetros da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora pela EPR Via Mineira pelos próximos 30 anos. Segundo a empresa, o primeiro ano será focado em operações de melhorias no pavimento, roçada e ajustes na sinalização vertical e horizontal. Para o segundo ano, a previsão é de realização de obras de recuperação. Já no período entre o terceiro e sétimo ano estão previstas melhorias e ampliação da capacidade.







Ao todo, serão investidos R$8,7 bilhões, sendo R$5,2 bilhões em duplicação de 164 km, construção de 42 km de faixas adicionais, correções de traçado, retornos e passarelas. R$ 3,5 bilhões deverão ser gastos com melhorias na rodovia nos primeiros sete anos.





Além da EPR Via Mineira, o grupo administra outras quatro concessões, que totalizam mais de 2,3 mil quilômetros de rodovias, sendo: o lote 2 do Programa de Concessões Federal no Paraná (EPR Litoral Pioneiro) e três concessões junto ao Governo do Estado de Minas Gerais (EPR Triângulo, EPR Sul de Minas e EPR Vias do Café).