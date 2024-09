A cidade de Nova União, na Região Central de Minas Gerais, está sem abastecimento de água desde ontem (05/09). O motivo, de acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), é o baixo nível dos reservatórios. A queda em Nova União acontece pela forte estiagem que atinge grande parte de Minas Gerais. De acordo com a Defesa Civil Estadual, ao menos 137 municípios mineiros estão em situação de emergência em razão da seca.

A falta de água fez a Copasa mandar caminhões-pipas para abastecer a população. A previsão é que o abastecimento seja normalizado, de forma gradativa, ainda no decorrer desta tarde (6/9). A Copasa esclareceu que os imóveis que têm caixas d’água podem não sofrer os impactos da falta de fornecimento de água.

A capital mineira, de acordo com a Defesa Civil, não registra chuva há 141 dias. Essa já é a estiagem mais severa desde 1963, quando Belo Horizonte ficou 198 dias sem chuva. O cenário em toda a região Central de Minas Gerais não é muito diferente e o Sistema Paraopeba, composto pelos reservatórios do Rio Manso, Serra Azul e Vargem das Flores, viu seu volume de operação despencar em quase 10% no último mês, indo de 71,5% da capacidade em 31 de julho para 64,7% na sexta-feira (30/8).



O sistema é responsável pelo abastecimento da maior parte das cidades da Grande BH e registra o menor nível do volume de operação no mês de agosto desde 2019. O cenário é crítico já que o volume dos reservatórios do Sistema Paraopeba vem registrando uma queda acumulada de 30% desde abril, última vez que a região viu chuva.

O Estado de Minas entrou em contato com a Copasa para saber qual o volume atual do reservatório que atende a cidade de Nova União e a dimensão dos impactos do baixo nível para a população do município e aguarda o retorno.