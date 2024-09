Os termômetros em Minas Gerais podem alcançar 40ºC nesta sexta-feira (6/9). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as altas temperaturas continuarão no sábado (7) e no domingo (8). Com a ausência de chuvas, a umidade relativa do ar deverá permanecer em níveis baixos.

Um total de 242 cidades mineiras estão sob alerta laranja para onda de calor, caracterizada por um aumento de 5ºC na temperatura em relação à média histórica durante um período de três a cinco dias. Esse número representa 28% do estado e destaca a necessidade de cuidados redobrados com a saúde dos mineiros.

No entanto, mesmo antes de Minas Gerais enfrentar essa condição climática, o inverno de 2024 já se mostrava mais quente em comparação aos anos anteriores. Segundo a meteorologia, havia previsão de que a estação deste ano seria caracterizada por temperaturas acima da média e uma seca acentuada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Segundo o Inmet, setembro é um mês seco em Minas Gerais, com as primeiras pancadas de chuva geralmente ocorrendo apenas na segunda quinzena, sinalizando o início do fim da estação seca no estado. Historicamente, as maiores temperaturas do ano são registradas entre o fim do inverno e o início da primavera.

Baixa umidade e qualidade do ar

O calorão é acompanhado por uma forte estiagem, que eleva os índices de umidade relativa do ar a níveis críticos, especialmente à tarde. Segundo o Inmet, há um alerta amarelo para baixa umidade em 522 municípios mineiros, o que corresponde a 61% do estado. Nesta sexta-feira (6/9), os índices de umidade relativa do ar variam entre 20% e 30%. Em Belo Horizonte, a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 15% à tarde.

De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, não há previsão de chuva para Minas Gerais até a segunda quinzena de setembro. Ela explica que, se houver precipitação ainda neste mês, será após o dia 15, e mesmo assim, a possibilidade de chuva é baixa devido à seca. Historicamente, as chuvas de setembro ocorrem na transição entre estações, marcando o fim do inverno e o início da primavera.

Nesta sexta-feira, os ventos marítimos provocarão um aumento de nuvens no centro-leste do estado, mas não há previsão de chuva. Em outras regiões, a massa de ar quente e seco continental continuará a trazer dias quentes, índices críticos de umidade relativa do ar e estabilidade atmosférica, o que contribui para a manutenção de níveis elevados de poluição do ar.

Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, as regiões Norte, Triângulo e Alto Paranaíba podem alcançar os 40ºC. As regiões do Jequitinhonha, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri podem registrar temperaturas de até 36ºC. A região Metropolitana deve apresentar a menor temperatura máxima, de 34ºC.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a previsão para hoje indica céu claro com temperaturas muito elevadas e um tempo extremamente seco à tarde. A temperatura mínima registrada foi de 19ºC, e a máxima estimada é de 34ºC.

No sábado de Independência, o céu estará claro a parcialmente nublado no Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, Zona da Mata e Região Metropolitana. Nas demais regiões, o dia será de céu claro com névoa seca e as temperaturas podem atingir os 40ºC. Em BH, a máxima pode chegar a 31ºC. A previsão para domingo permanece a mesma.