A Justiça condenou um homem a 46 anos de prisão pelo estupro e morte da ciclista Lavínia Scarlet Torres de Oliveira, de 24 anos, no município de Matipó, na Zona da Mata mineira, informou o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nesta quinta-feira (5/9). Ele foi preso em 7 de maio deste ano, dois dias após o corpo ser encontrado em uma lavoura.

Na oportunidade, a polícia já suspeitava que o homem tivesse estuprado Lavínia, o que ficou confirmado após a investigação conduzida pela Polícia Civil. Exames periciais atestaram a violência sexual, e a materialidade do crime foi corroborada também por exames de DNA, sendo constatada a presença de esperma do então acusado em materiais colhidos da vítima. Com isso, ele foi indiciado no fim de junho.

Na ocasião, a 12ª Região de Polícia Militar informou que o homem, de 44 anos e natural da Bahia, estava na região por conta do período de colheita de café e confessou o crime ao ser preso dentro de um ônibus interceptado no distrito de Ponte do Silva, em Manhuaçu, levando a bicicleta que havia roubado da vítima.

Agora, a condenação leva em conta os crimes de latrocínio (roubo seguido de morte) e estupro de vulnerável. Durante a abordagem no coletivo, o homem contou aos policiais que a mulher resistiu ao roubo. Por isso, ele retirou a roupa dela e a amarrou debaixo de um pé de café.

“Restou devidamente configurada a vulnerabilidade da vítima, tendo em vista as agressões em sua face, capazes de tirar sua consciência, e o fato de ter sido amarrada, retirando qualquer possibilidade de oferecer alguma resistência”, destaca trecho da sentença. “A decisão também considera a pena de 15 dias-multa ao condenado e a fixação do valor mínimo para reparação de danos em R$ 50 mil”, pontua o MP ao divulgar a condenação.

Desaparecimento

Familiares informaram à polícia que Lavínia saiu de casa de bicicleta pela manhã em 5 de maio. Ela morava em Córrego Cascatas, na zona rural de Matipó, e tinha ido fazer compras em um supermercado da cidade, quando não foi mais vista.

A PM conseguiu levantar informações por meio de câmeras de segurança. As imagens mostraram a jovem passando, às 10h16, em direção ao município de Matipó. Às 11h43, Lavínia retornou pelo mesmo local, em sentido à cidade de Caputira, fazendo o trajeto que dá acesso à residência dela. Além disso, uma mulher relatou aos militares que viu a ciclista, às 12h30, na estrada principal, ainda com sua bicicleta.

Ao dar prosseguimento na análise dos registros das câmeras, os militares viram o suspeito trafegando com a bicicleta da vítima e capturaram essas imagens, o que possibilitou a identificação dele. Lavínia deixou dois filhos menores de idade.