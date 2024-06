A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou um homem de 44 anos pelos crimes de estupro com resultado de morte e ocultação de cadáver da ciclista Lavínia Scarlet Torres de Oliveira, de 24 anos. A vítima foi encontrada morta em Matipó, na Zona da Mata, em 7 de maio deste ano. No mesmo dia, o suspeito foi preso.

As investigações foram iniciadas logo após a ciclista desaparecer no dia 5 de maio. O corpo foi encontrado em uma lavoura de café, com sinais de violência. Informações preliminares da perícia da Polícia Civil indicaram que a jovem morreu por ter recebido um golpe na cabeça. A princípio, não foi havia certeza de que Lavínia teria sido abusada sexualmente antes de ser assassinada. Nesta semana, com o indiciamento, a Polícia Civil confirmou que ela foi estuprada.





O suspeito teria atacado a ciclista próximo à residência dela, e, após estuprá-la e matá-la, subtraiu os bens da vítima, dentre eles a bicicleta que ela usava para competir. Ele também foi indiciado por furto.





Investigação e prisão





Familiares informaram à polícia que Lavínia saiu de casa de bicicleta pela manhã, no domingo (5/5). Ela morava em Córrego Cascatas, na zona rural de Matipó, e tinha ido fazer compras em um supermercado da cidade, quando não foi mais vista.





A PM conseguiu levantar informações por meio de câmeras de segurança. As imagens mostram a jovem passando, às 10h16, em direção ao município de Matipó. Às 11h43, Lavínia retornou pelo mesmo local, em sentido à cidade de Caputira, fazendo o trajeto que dá acesso à residência dela. Além disso, uma mulher relatou aos militares que viu a ciclista, às 12h30, na estrada principal, ainda com sua bicicleta.

Ao dar prosseguimento na análise dos registros das câmeras, os militares viram o suspeito trafegando com a bicicleta da vítima no domingo e capturaram essas imagens, o que ajudou na identificação dele.





De acordo com informações da 12ª Região de Polícia Militar, o suspeito, natural da Bahia, estava na região por conta do período de colheita de café. Ele foi encontrado dentro de um ônibus, que foi interceptado no distrito de Ponte do Silva, após o recebimento de denúncias anônimas. O coletivo seguia de Luisburgo para Manhuaçu. O homem confessou o crime, mas não revelou a motivação, disse a PM.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos