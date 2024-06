Uma passarela para pedestres caiu na BR-262, em Juatuba, na Grande BH, após ter sido atingida por uma carreta carregada com uma retroescavadeira. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (25) no Km 366, sentido BH-Triângulo Mineiro. De acordo com a concessionária Triunfo Concebra, a pista já foi totalmente liberada.



A concessionária também informou que foi necessário interditar totalmente a pista para que fosse feito o reposicionamento da viga da passarela e a limpeza dos destroços da estrutura.

"Atuam nesta ocorrência equipes de Operação e Conservação da Concessionária. Posteriormente, equipes de Engenharia vão avaliar os danos causados na estrutura da passarela para definição do projeto, bem como a programação da obra de reconstrução da passarela no local", explicou a Triunfo Concebra em uma publicação no seu site.